Se billedserie Ambassadør Märt Volmer (tv) holdt en af talerne i kirken. Han er ikke ukendt med Ringsted. Sidste år besøgte han for eksempel HHX?erne på ZBC for at introducere eleverne til Baltikum i almindelighed og Estland i særdeleshed, fordi hele skoleåret handlede om de baltiske lande og deres økonomi og skulle kulminere med elevernes studietur til Estland i foråret. Ved siden af Märt Volmer sidder næstformandenfor Tallins byråd, Mart Luik, borgmester Henrik Hvidesten og hans børn Cornelius og Theodor Hove Hvidesten samt deres mor, Louise Hove. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Billeder: Flagets festdag fik fin start - men så kom regnen

Ringsted - 17. juni 2019 kl. 11:11 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sct. Bendts Kirke i Ringsted er et af de mest oplagte steder i Danmark at markere sagnet om Dannebrogs fald fra himlen over Estland for 800 år siden, da kong Valdemar og hans hær slog hedningene, og Valdemar fik tilnavnet »Sejr«.

Kongens grav ligger i kirken, hvor der var fyldt op med mennesker til Dannebrogs festgudstjeneste.

Den begyndte med hejsning af kirkens flag i nogenlunde tørvejr.

Mange foreninger, som kom med deres faner til en faneport, fik foldet flagene ud, før regn og lyn satte ind.

Inde i kirken talte sognepræst Otto Lundgaard prædikede om, hvordan myten om Dannebrogs fald fra himlen nok læner sig en del op af Biblens beretninger om Kristi Himmelfart.

Da Jesus bredte sine arme ud og velsignede den forundrede folkeskare, inden han for til himmels, dannede de udbredte arme et kors mod himlen.

- Korset bærer os igennem. Det giver håb om, at vi aldrig er uden Gud. Vi er et lille folk. Men Dannebrog og korset siger, at Gud er med os, selv når vi er ved at gå ned med flaget, sagde Otto Lundgaard.

Estlands ambassadør i Danmark, Märt Volmer, beskrev hvordan der heldigvis er sket vigtige forbrødringer siden Valdemars sejr.

- Det er jo ikke kun historien om Dannebrog, der binder os sammen. Danskerne var de første til at anerkende os dengang i 1990'erne. Der er så mange gode ting ved vores lande i dag. Vi er en stærk alliance. Jeg er stolt af at være her i dag og være med til at fejre Dannebrog, sagde Märt Volmer.

Også borgmester Henrik Hvidesten (V), menighedsrådsformand Per Rasmussen samt lokal repræsentant for Danmarkssamfundet, Mogens Larsen holdt taler, inden det var meningen, at festlighederne skulle fortsætte udenfor.

Ringsted Morskabskloster nåede at opføre den muntre duoforestilling om Dannebrogs fald. Men torden og lyn fik folk til at gå hjem.

Nogle få blev hængende længe nok til at smage på pølser med middelaldersennep, men endnu færre - faktisk kun en håndfuld vovede at være på Torvet under visningen af Robin Hood på storskærm.