Se billedserie Lucca Olsen (tv.) og Victoria Kramer fik ved fælles hjælp hejst flaget. Foto: Anders Ole Olsen

Billeder: Flaget til tops på ZBC Ringsted

Ringsted - 22. juni 2020 kl. 13:11 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er det de første studenter, som får lov til at hejse flaget på ZBC i Ringsted, men i år er ingenting, som det plejer at være på grund af restriktioner for at hindre spredning af coronavirus. Derfor havde ZBC's ledelse også valgt en anden model denne gang.

De to forkvinder for uddannelsesstedets elevråd i de seneste to år, Lucca Olsen og Victoria Kramer, var i år udvalgt til opgaven mandag formiddag.

Servicemedarbejder Palle Rasmussen gjort flaget og flagstangen klar, så de to studenter fra 3.s. kunne hejse Dannebrog til tops.

- Det er en speciel opgave, og en stor ære at få lov til at hejse flaget, lød det samstemmende fra de to unge kvinder.

Flaghejsningen var en del af en festlig huebegivenhed, som i år erstattede den traditionelle sidste mundtlige eksamen på skolen, hvor eleverne ellers får sat deres studenterhue på.

Hygge på græsplæne Vejret var perfekt til arrangementet, der primært blev holdt på græsarealerne ved ZBC's lokaler på Ahorn Allé. Her kunne familie og venner ønske studenterne tillykke, når de havde været inde i et klasselokale og fået overrakt en udskrift af deres karakterer og blive ønsket tillykke af deres kontaktlærer.

- Det er en lettelse, at det er blevet muligt at fejre os og få sluttet godt af her på ZBC, selv om alting er anderledes, end det plejer at være, siger Lucca Olsen.

Dimissionen holdes klassevis i studenternes klasselokaler på torsdag klokken 8-9.30. Der vil være taler, overrækkelse af legater og eksamensbeviser som ved en almindelig dimission på ZBC Ringsted.

Efter dimissionen kører flertallet af de i alt fire klasser af sted på studenterkørsel.

- Jeg vil gerne rose skolen for det store arbejde, som de har gjort for at give os en god afslutning på trods af coronavirus. Der er virkelig brugt megen energi på at få det til at lykkes, lyder det rosende fra Victoria Kramer.

Nu ser begge studenter frem til de kommende ugers studenterfester, inden fremtiden skal planlægges.

- Vi har begge planer om at læse videre inden for det naturvidenskabelige område, siger Lucca Olsen.