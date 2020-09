Billeder: Farvel til ny øjebæ - 21 tons affald og to campingvogne er fjernet

I mange år har området lignet et klondike-kvarter med en del forladte erhvervsbygninger og træskure, der har fået lov til at forfalde.

Nu er Boligselskabet Sjælland gået i sving med at rydde op for at opføre 72 nye miljøvenlige træboliger på grunden mellem Vibevej og Ørnevej.

Det har dog ikke været uden fare at bevæge sig rundt inde bag murene. Der er blandt andet grave i gulvet, som man ved et uheld kunne falde i.

Nedbrydningsmaskinerne har været i gang et stykke tid. Det har allerede ført til, at massive mængder miljøfarligt affald er fjernet.

- Det har vist været et værksted for busser med masser af asbest og pbc.

Der er også foretaget jordbundsundersøgelser for at sikre, at jorden er ren nok til, at der kan bygges sunde boliger her.