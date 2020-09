Billeder: Fællessang i det fri ved biblioteket

Der var god mulighed for fællessang fra Højskolesangbogen, da Ringsted Bibliotek mandag formiddag havde inviteret til morgensang i det fri i RIngsted Lystanlæg.

Ved hvert arrangement bliver der indledt med et par sange, der passer til årstiden og deltagerne har mulighed for at komme med ideer til sangvalgene.