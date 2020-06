Se billedserie Eleverne arbejder i små grupper i det fri. Mens en gruppe har havearbejde i permahaven, laver andre grafer og diagrammer, andre grupper arbejder med grammatik og nogle skriver digte. Foto: Thomas Olsen

Billeder: Elever lærer at drage omsorg for naturen

Elever på Ringsted Ny Friskole i Bringstrup ved Ringsted lærer at drage omsorg for naturen, idet de er med til at anlægge en permahave.

22 elever i 3. klasse på Ringsted Ny Friskole har siden skolen åbnede igen efter coronalukningen været med til at etablerer en permahave.

Permahave er en haveform, hvor kongstanken er at drage omsorg for naturen og mennesket og at opbygge vores jord efter faldende biodiversitet - dyr, planter og alt andet levende.

- Vores børn lærer at holde af naturen, og de lærer også at være i den, siger lærer Katja Bjørn Parlo.

Hun har været med til at etablere en økohave i Sorø og var i den forbindelse ude for at se en permahave.

- Jeg stod og kiggede og tænkte, hvad er det, fortæller Katja Bjørn Parlo.

Nu er hun blevet grebet af det, og det er kommet eleverne på Ringsted Ny Friskole til gavn

Planlægningsfasen har kørt siden sidste efterår, og der har været emneuge om bæredygtighed. I begyndelsen af marts var der desuden en arbejdslørdag.

Ind til videre er der plantet ærter, tomater, jordbær og lagt kartofler. Det er planter, som skolen har fået doneret.

Eleverne går til opgaverne i haven med stor entusiasme, og de er ikke bange for at få snavsede hænder.

Kaya Borgstrøm, Ariana Jensen og Julie Bech, der går i 3. klasse, planter små ærteplanter, og de nyder arbejdet.

- Det er fantastisk, især fordi man må få mudder under neglene, det må man ikke derhjemme, siger Kaya.

De to andre bifalder. De har heller ikke noget imod at få snavsede hænder, når de roder i jorden med de bare næver.

Eleverne samles hver morgen indendørs på skolen, og klokken 9.30 går de ud i permahaven, hvor de er resten af skoledagen.

De arbejder i små grupper, som skiftes til havearbejdet. De boglige fag kører ved siden af.

Ingen spøjtemidler Der bliver ikke brugt sprøjtemidler. I stedet for at fjerne uønskede planter, bliver de skygget væk og indgår dermed i dermed naturens cyklus.

- Vi eksperimenterer i forskellige former for bede, fortæller lærer Katja Bjørn Parlo.

Der er for eksempel et hygelbed - en lille høj fyldt med træ. Når træet bliver nedbrudt, afgiver det fugt, og det er dermed selvvandende.

Der er jord med i opbygningen, og til det har børnene samlet jord fra muldvarpeskud, som de kalder det sorte guld.

- Det giver gode refleksioner om, hvad guld er, påpeget Katja Bjørn Parlo.

Kartoffelbedet er også specielt, for kartoflerne bliver ikke gravet ned. De bliver lagt på jorden, og så kommer der halm og hestemøg oven på i lagvis.

Når det har kørt på den måde i nogle år, vil der kun være en lille smule ukrudt i haven.

- Eleverne synes, det er fantastisk at køre hestemøg, fortæller Katja Bjørn Parlo.

Til sidste stod de med hænderne i hestemøg, uden handsker. Så er det godt, at der er en god håndhygiejne.

Tomatbedet er etableret oven på græs, som man forsøger at skygge væk med pap, og oven på er der ensileret græs og hestemøg.

Ukrudt findes ikke.

- Der findes ikke ukrudt. Det er vildtkrudt, forklarer Axel Orth-Lønborg, der er lærer og pædagogisk medarbejder.

Skvalderkål er for eksempel godt for bier og brombasser. Det kan i øvrigt også spises. Der findes masser af planter i naturen, som kan spises. Vi ved det bare ikke.

- Den vigtigste tanke i perma er, at man kan se en cyklus og et kredsløb i naturen.

- Vi skal forstå, at vi er en del af det, siger Katja Bjørn Parlo.

Lærerne har konstateret, at børnene har det rigtig godt med at være i permahaven.

- De er glade for at være ude. Der har ikke været konflikter, oplyser Katja Bjørn Parlo.

Det er især godt for børn, som kan være udfordret af at sidde stille på en stol.