Billeder: Eftertænksom, smuk og hyggelig kirkekoncert med to gange Falch

Ringsted - 17. november 2019 kl. 19:10 Af Jakob Fønss

Klostermarkskirken i Ringsted var fyldt til sidste plads, da Mathilde og Michael Falch gav koncert søndag eftermiddag. Den akustiske koncert var en del af en populær turné til en stribe velegnede kirkerum rundt i landet.

338 tilhørere var mødt op til musikforeningen Roxys sidste koncert i år og de fik en blanding af stemningsfyldte sange fra den veloplagte far og datter-duo.

- Jeg har arbejdet på at få Mathilde med på en koncertrække som denne i en del år og det er stort for farmand at stå her i dag og spille for jer sammen med min yngste datter, indledte Michael Falch kirkekoncerten, der undervejs blev suppleret med de to sangeres blanding af barske og livsbekræftende erfaringer.

- Der skete noget, da jeg for to år siden blev mor. Så blev jeg lige pludselig den gamle i min søn Leos øjne. Det fik mig til at indse, at det var ved at være, hvis jeg skulle nå at tage på tur med min far. Om 15 år håber jeg, at Leo er klar til at spille med, sagde Mathilde, der også havde sin mand og søn med til Klostermarkskirken.

Familien havde inden koncerten nået at hygge sig sammen i kirkens konfirmandstue og det var tydeligt, at de havde taget glæden over at være en samlet familie med ind til koncerten i kirkerummet

Publikum fik omkring en time og tre kvarters musik og fortællinger fra familien Falchs både barske og opløftende livserfaringer.