Se billedserie Batuhan Yilririm (tv.) og Jacob Huscher Andersen fik som de første studenter æren af at hejse flaget ved Midtsjællands Gymnasium i Ringsted. Foto: Jens Wollesen

Billeder: De første stx-studenter hejser flaget

Ringsted - 22. juni 2021 kl. 10:47 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Traditionen tro fik de to første studenter på Midtsjællands Gymnasium i Ringsted lov til at hejse flaget. Det skete tirsdag formiddag foran deres stolte familier og glade venner.

Æren tilfaldt i år Batuhan Yildirim fra 3.X. og Jacob Huscher Andersen fra 3.U.

- Det har været et mærkeligt studieforløb på grund af corona. Efter vi kom fysisk tilbage på gymnasiet her i foråret, er vi rykket tættere sammen i vores klasse, og vi har sørget for at nyde hvert minut sammen og set positivt og optimistisk på det hele, siger Jacob Huscher Andersen, der bor i Benløse.

Han ser nu frem til studenterfester og ferie, inden han begynder i et vikariat på Ringsted Lilleskole frem til november. Herefter venter en vintersæson som skiinstruktør.

Også Batuhan Yildirim fra Ringsted ser tilbage på en udfordrende studietid på grund af coronarestriktionerne.

- Det har været hårdt at skifte undervisningsform så mange gange, men det har alligevel været en fantastisk oplevelse at gå på Midtsjællands Gymnasium.

Han skal i første omgang finde sig et arbejde i et halvt års tid.

- Jeg skal begynde at læse til pædagog til februar, så jeg har lige lidt tid til at nyde min studentereksamen og så skal jeg i gang med et arbejde frem til studiestart, siger han.

Først skal de to lokale elever deltage i dimissionen, som i år bliver holdt lørdag 26. juni i Bengerdshallen for de 107 studenter og deres nærmeste pårørende.

- Vi har valgt at flytte over i hallen for at få lidt mere plads. Selv om det er hyggeligt at være i vores store fællesrum, så kan det godt blive trangt. I Bengerdshallen kan vi have 500 mennesker samlet, siger rektor Lene Eilertsen.