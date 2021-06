Se billedserie Vejret var pefekt til onsdagens generationscafe. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Billeder: Café Ingeborgs nye tiltag skaber glæde og fællesskab

Ringsted - 03. juni 2021 kl. 13:22 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Stemningen er både god og rar på Plejecenter Solbakken på Ole Hansens Vej i Ringsted, når man færdes ude på terrassen, hvor der bliver grinet, snakket og ikke mindst lavet mad i fællesskab. Det er nemlig fællesskabets ånd, der er i højsædet denne onsdag.

Bålet er tændt, gnisterne flyver så småt rundt i luften, og man kan nærmest mærke en stemning af lejrskole, hvor fællesskabet dyrkes. Alle er glade, mens dejen til pandekagerne rulles ud og grillspydene marineres.

Selvom de fremmødte ikke kender hinanden fra familie til familie, er det alligevel som om, at alle er en stor familie.

Initiativet hedder «Generationscafé« og skal være med til at samle borgerne i Ringsted på tværs af alle aldersgrupper.

Alle er velkomne, så længe man blot indgår i et fællesskab med de andre fremmødte og er klar på at møde nye mennesker.

Glade deltagere er vigtigt

Det er Café Ingeborg i Ringsted, der står bag initiativet, og hovedpersonen bag den nye Generationscafé, Anne Woergaard Mikkelsen, er glad for at se, at projektet allerede er ved at bære frugt og skabe glæde hos folk, selvom det blot er anden gang, at caféen afholdes.

- Vi kan se, at folk er kommet her igen, og det er et godt tegn. Vores mål er glade mennesker, og vi kan allerede mærke, at der også er kommet endnu flere i dag (onsdag, red.) end første gang. Det betyder, at vi får nogle flere at tale med, og vi kan spørge dem, hvad de synes, vi skal gøre bedre til næste gang, siger Anne Woergaard Mikkelsen.

Det er dog endnu ikke alle aldersgrupper, der har adgang til Generationscaféen, da de ældre må vente lidt endnu. Årsagen er, at plejecentrene endnu ikke er åbne og tilgængelige for alle som følge af de nuværende coronarestriktioner.

Anne Woergaard Mikkelsen håber, at det snart vil være muligt at invitere de ældre med til caféen.

- Vi vil jo gerne have, at det bliver et uforpligtende mødested for børnefamilier og de ældre. Håbet er, at livskvaliteten hos de ældre stiger ved at være sammen med børnene. Så vi håber snart, at de ældre snart kan være med. Vi mangler stadig, at borgerne, der bor på plejecenteret, kan få muligheden for at være med, lyder det fra lederen af Café Ingeborg.

Plads til alle

Én af de fremmødte til Generationscaféen er Tine Søndergaard fra Ringsted.

Hun har taget sin datter, Laura, med under armen, og Tine Søndergaard fortryder ikke et sekund, at hun besluttede sig for at komme ud af døren og tage ned på plejecenteret.

- Jeg er normalt introvert og lidt genert, men det synes jeg slet ikke, jeg har mærket, mens jeg har været her. Det ville jeg måske være ellers, hvis jeg kom i en situation, hvor jeg skulle være den opsøgende part. Her er der plads til alle, og jeg er faktisk rigtig glad for, at vi tog herud, for det er rart at være her, siger Tine Søndergaard, da vi møder hende ude på plejecenterets terrasse, mens hendes datter er i fuld gang med at udsmykke grillspydene.

I første omgang var der ellers kun et formål for Tine Søndergaard, og det var at møde nogle af de ældre mennesker, så hendes datter kunne have gavn af at være sammen med dem.

- Jeg tænkte, at det var en oplagt mulighed til at få nogle timer sammen med nogle af de ældre for min datter, men der er alligevel en stor andel af voksne i dag, og det hygger hun sig rigtig fint med. Det er meget hyggeligt, og snakken går nemt med alle, siger hun.

- Kan du mærke, at det også giver din datter noget ekstra at være her?

- Ja, det kan jeg. Jeg kan se på Laura (datteren, red), at hun nyder at være her. Normalt er hun meget forsigtig og ikke særligt opsøgende i forhold til nye mennesker, men det har hun været her, og hun har ikke på noget tidspunkt haft svært ved at indgå i en leg eller madlavningen, lyder det fra Tine Søndergaard med et stort smil på læben.

Alle er velkomne til Generationscafé, og hvis man er interesseret i at høre mere, kan man kontakte Café Ingeborg, fortæller Anne Woergaard Mikkelsen.

Fredag arrangerer Café Ingeborg desuden et lignende arrangement, hvor de kører en ny foodtruck ud, og der vil være fokus på at dyrke fællesskabet.