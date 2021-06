Se billedserie Louise Jürs Johnsen er daglig leder hos Klostermarkens Børnehus. Hun er glad for ugens arrangement.

Ringsted - 11. juni 2021
Billeder: Børnehave har sin egen festival

Solen står højt på himlen, mens aktiviteterne er i fuld gang fredag formiddag ved Klostermarkens Børnehus. Der er både grin, højt humør og ikke mindst en masse børn, som konkurrerer på livet løs i forskellige lege.

Det er dagen, hvor børnehavens store børnefestival kulminerer med en sand festdag, hvor husets børn både får popcorn, slush-ice og ikke mindst boller og saftevand.

Den normale børnefestival i Ringsted måtte i år aflyses grundet de nuværende corona-restriktioner, hvor det ikke var muligt at samles så mange børn på samme sted. Men hvad gør man så?

Svaret er, at man holder sin egen børnefestival i en hel uge, hvor børnene får mulighed for at sætte sit præg på den helt store afslutningsfest.

Lederen af Klostermarkens Børnehus, Louise Jürs Johnsen, er glad for, at det var muligt for børnehaven af afvikle sin egen børnefestival, og det er især fællesskabet hos institutionens børn, der har været i højsædet undervejs, fortæller hun.

- Vi har valgt, at vi gerne ville sprede et stort kulturtilbud ud på flere dage, så det ikke kun er en enkelt dag. For os handler kultur meget om, at det både skal være et indtryk og et aftryk for børnene, så i dag, hvor vi holder alle de her aktiviteter, får børnene et stort indtryk, mens de i de foregående dage har fået sat deres eget aftryk. Samtidig er børnene jo sammen, og der er fokus på fællesskabet, siger Louise Jürs Johnsen.

Vil samle familier Målet for Klostermarkens Børnehus er dog ikke kun at give børnene en god oplevelse. Det har også været et stort fokuspunkt at kunne samle alle de familier, som ikke nødvendigvis førhen har deltaget i den normale børnefestival oppe i byen.

- Der er måske mange familier, som ikke har taget til børnefestivalen. Vi ligger i et område, hvor der er nogle socialt udsatte familier, hvor de ikke selv har haft mulighed for at tage til festivalen, så det her giver også deres børn en mulighed for at være inkluderet i hele kulturoplevelsen, siger børnehavelederen.

Louise Jürs Johnsen lægger heller ikke skjul på, at børnehavens egen festival betyder meget for alle omkring huset.

- Det betyder meget, for det er også en stor fællesskabsfølelse, som det giver. Vi har også valgt at inddrage vuggestuen i aktiviteterne, så det er hele huset, og alle børn kan være med, siger hun.

Stof til eftertanke Allerede næste år er det højest sandsynligt planen, at børnefestivalen i Ringsted vender tilbage til de faste omgivelser, hvor der igen vil være boder og forskellige aktiviteter for byens børn.

Men hos Klostermarkens Børnehus vil man alligevel forsøge at gøre årets festival til en tradition i huset, hvor man i stedet planlægger at afholde en sommerfest en gang om året.

- Det har givet os en kæmpe mulighed for at lave en ramme og få nogle ideer til, hvordan man kan gøre det. Vi har snakket i personalegruppen om, at det kunne være en rigtig fin måde at holde en sommerfest på med forældrene, hvor der vil være nogle forskellige aktiviteter, som børnene selv har lagt op til i dag, lyder det fra Louise Jürs Johnsen.