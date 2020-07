Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Bitten og Ruth er endelig sammen efter pause - og jazzen er skøn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Bitten og Ruth er endelig sammen efter pause - og jazzen er skøn

Ringsted - 04. juli 2020 kl. 13:04 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Veninderne Bitten Pedersen og Ruth Berkowicz har trukket et tæppe næsten op til ørerne. Men ud under tæppet, i det våde græs, stritter alligevel to par fødder, som vipper taktfast til de sprøde jazz-toner, der med en næsten legende lethed strømmer ud over scenen. De er til Lørdagsjazz, men i år foregår den musikalske begivenhed på plænen foran den imponerende Sct. Bendts Kirke midt i Ringsted by.

Regnen siler ned. Ikke i uudholdelige mængder, men alligevel. Den forgangne uges varmegrader er også forsvundet som dug for solen. Nu er der kun det traditionelle ustadige danske sommervejr tilbage.

De to kvinder har ikke set hinanden i tre måneder på grund af corona, fortæller de.

- Det har været hårdt, men vi har været nødt til det, for vi er begge to i risikogruppen. Vi var ude at spise i går, og så besluttede vi at tage herned og høre noget Lørdagsjazz, selv om det regner.

De to damer hiver tæppet endnu længere op og griner. Selv om hørelsen og synet har kendt bedre dage, er de to ikke i tvivl om, at det er det hele værd. Jazzen og mødet er skøn, forstår man.

- Det er dejligt at lytte til jazz og det er dejligt at ses igen.

- Vi tager ofte på tur i sommerlandet eller til arrangementer her i byen. Vi synes, de gør det rigtig godt, lyder det fra veninderne.

De roser Ringsted Kommunes måde at løse corona-problemet på. I stedet for de intime lørdags-jazz-arrangementer foran Café Skema, har man indhegnet plænen foran Sct. Bendts Kirke. Her kan tilhørerne holde den nødvendige afstand.

Oppe fra scenen spiller Chris Tanner Band. Orkestret har den utaknemmelige opgave at sprede lun sommerstemning ved indhegning, som solens stråler næsten ikke når ned til.

Men bandet gør det glimrende. Lyden af Lime House Blues og Back Home Again in Indiana bølger helt ud på Torvet, og flere tilhørere finder vej.

Oppe ved ølvognen er Ebbe Kruse og hustruen Linda Tjagvad begyndt at ærgre sig over, at de ikke har kaffe med.

Men heldigvis ryger der stadig fadøl, vind og sodavand over disken.

- Man kan da altid drikke en fadøl, lyder det fra en af stamgæsterne fra Ringsted Jazzklub, som står bag arrangementet sammen med Ringsted Kommune.