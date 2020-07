For at kunne overholde corona-restriktionerne var fredagens grundlovsceremoni i Ringsted fordelt på tre arrangementer klokken 9, 13 og 15. Foto: Jens Wollesen

Billeder: 17 nye danskere måtte undvære håndtryk ved grundlovsceremoni

Nu kunne det så endelig lade sig gøre at få gennemført ceremonien, og som en af de første i landet skete det uden et håndtryk fra borgmesteren.

Det skyldes, at Folketinget 23. juni vedtog en lov, der midlertidigt suspenderer kravet om håndtryk for at undgå unødig risiko for at blive smittet med Covid-19. Loven trådte i kraft fredag, og det passede Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten glimrende.