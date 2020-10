Biljagt med flere patruljevogne i myldretiden

En 26-årig mand fra Korsør ønskede ikke at blive stoppet af politiet, da han onsdag eftermiddag klokken 15.16 kom kørende på Vestmotorvejen i østgående retning ved Ringsted.

En patrulje bemærkede personbilen ved rastepladsen, Kværkeby Syd, og betjentene ønskede at lave en rutinekontrol. Føreren af personbilen standsede dog ikke, selvom patruljen tændte for de blå blink.

I stedet satte den 26-årige farten op og stak af fra politiet. Bilen kørte med meget høj hastighed, overhalede indenom to gange og kørte i nødsporet. Flere patruljer blev indsat for at standse den flygtende bil.