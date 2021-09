Bilister havde for meget fart på i byzone

En bilist blev kl. 10.20 målt til at køre 82 km/t og blev vinket ind til siden. Føreren, en 39-årig mand fra Hedehusene blev sigtet for at køre alt for stærkt og gjort bekendt med, at han ud over en bøde kan forvente at få en betinget frakendelse af førerretten.