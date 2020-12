Det var i denne rundkørsel ved Næstvedvej, at påkørslen skete. Foto: Kim Rasmussen

Bilist flygtede fra uheld

Tirsdag klokken 18.09 fik politiet via alarm en anmeldelse om et færdselsuheld i rundkørslen ved Næstvedvej, Ahorn Alle og Bragesvej i Ringsted. Anmelderen kunne berette, at en personbil med en mandlig fører var flygtet fra stedet, efter han havde påkørt en anden personbil inde i rundkørslen.