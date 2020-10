Bilist flygtede efter påkørsel - politiet søger vidner

Mandag klokken 18.11 skete der et mindre færdselsuheld på Jernbanevej ved sidevejen Harhoffs Alle i Ringsted.

En 27-årig kvindelig bilist fra Haslev blev påkørt bagfra, efter hun under kørsel med lav hastighed ad Jernbanevej mod vest var bremset op, fordi en forankørende var i færd med at svinge til højre ad Harhoffs Alle.

En fremmed personbil bag kvindens bil påkørte bagenden på hendes bil, men standsede ikke efterfølgende for at deltage i de foranstaltninger, som uheldet gav anledning til.

Føreren af personbilen fortsatte sin kørsel væk fra uheldsstedet, så politiet har optaget rapport om uheldet i et forsøg på at få identificeret den skadevoldende bilist.

Den 27-årige kvinde kunne køre fra stedet i sin bil og blev efterfølgende undersøgt på skadestuen for eventuelle skader i nakken. Hun kunne ikke beskrive flugtbilisten yderligere ud over, at der var tale om en personbil.