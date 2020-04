Bilbranchen i bakgear: Fyringer, hjemsendelse og lønnedgang

Bilbranchen bløder under coronakrisen, hvor en stor lagerbeholdning giver røde bundlinjer i takt med frygten for at købe ny bil. I bilbyen Ringsted tegner sig samme grelle billede.

Situationen har fået bilbranchens formand Peter Kjærsgaard til at råbe vagt i gevær overfor importørerne, som han mente skulle sænke kravene til forhandlerne, så de ikke risikerer at knække nakken på overfyldte lagerbeholdninger.

Det sker i forlængelse af, at arbejdsmarkedschef i Ringsted Kommune Susanne Frydenlund har udpeget branchen som et af de store erhvervsområder i byen.

- Vi har måtte fyre en medarbejder, sende to hjem og os, der så er tilbage, går ned i halv løn, siger bilforhandleren, der har annulleret ordrer på 15 biler, fordi der er godt som ingen, der ønsker at købe dem.

På den korte bane kommer det til at betyde en lavere omsætning end forventet, men på den lange er det et spørgsmål om overlevelse.

Fra Jørgen Mølgaard A/S går turen videre lidt længere ned ad gaden til Autohuset Ringsted, der forhandler Skoda og VW. Her lyder det lidt mindre forsigtigt fra Jan Klausen, direktør i Autohuset Ringsted.

- Vi har ikke talt om rabatter eller lignende, for det er helt og holdent vores importør, der styrer det show. Jeg håber, at krisen bliver så kort som mulig, og de snart åbner op igen.

- Det er en kedelig situation for os og bilbranchen generelt, for vi har typisk for mange biler på lagerne i forhold til den lille efterspørgsel, der er for tiden.