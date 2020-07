Bil væltede rundt på Vestmotorvejen - en person er kørt på sygehuset

Der er torsdag eftermiddag kort før klokken 14 sket et færdselsuheld på Vestmotorvejen ved tilkørsel 35 Ringsted Ø i retning mod Fyn og Jylland.

Der er tale om et solouheld og føreren af bilen blev fastklemt, efter at bilen rullede rundt og endte i grøften.

Føreren måtte have hjælp af det tilkaldte redningsmandskab for at komme ud af bilen. Føreren er efterfølgende kørt til tjek på Slagelse Sygehus. Personens tilstand beskrives som stabil, oplyser kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi Camilla Broholm til sn.dk.