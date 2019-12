Se billedserie Der skal sås bivenlige blomster på 0,7 hektar kommunal jord i løbet af 2020. Foto: Anders Ole Olsen

Bierne får mange flere blomster i løbet af 2020

Ringsted - 04. december 2019 kl. 05:23 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I budgetforliget for 2019 blev det vedtaget, at Ringsted skal være bikommune. Ideen og ambitionerne var gode, men det har haltet lidt med at få udført opgaven i løbet af 2019.

Der er i løbet af året kun blevet sået bi-venlige frø på en tredjedel af det område, der kræves for at modtage et officielt certifikat.

- Der skal i alt sås frø på en hektar og vi har nu nået en tredjedel. Jeg kan oplyse, at min sidemand var stiktosset i Økonomiudvalget, lød det kækt fra formand for Teknik- og Miljøudvalget Torben Lollike (R), da han fremlagde de lidet imponerende resultater på byrådsmødet mandag aften.

Han henviste til Britta Nielsen (SF), som står bag forslaget.

- Administrationen sagde, at det kunne lade sig gøre, og vi var samtidig flinke at give 15000 kroner til projektet. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu beslutter at sætte skub i projektet, sagde Britta Nielsen.

En god sag

Et enigt byråd besluttede i aftes, at de sidste frø skal sås i løbet af 2020. Det skal blandt andet ske på ubebyggede grunde.

- Det er en god sag og jeg vil gerne takke SF for ideen. Vi har i 2019 formået at tilså en halv fodboldbane, og det skuffer mig. Der er masser af muligheder for at sprede et par håndfulde frø. Hvad med landområderne? Prøv at få dem med, og så synes jeg, vi skal opfordre alle borgere til at tage imod gratis frøpakker, som ofte bliver uddelt i butikker. De rækker til tre kvadratmeter blomster, sagde Timo Jensen (V).

Han blev fulgt af borgmester Henrik Hvidesten (V).

- Jeg tror, vi alle havde nogle andre forventninger til dette projekt, og det kommer vi til at gøre noget ved nu.

Arealerne med bivenlige frø skal slås i oktober hvert år, hvor frøstandene er afmodnet og klar til at blive til næste års blomster.