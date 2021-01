Bibliotekets coronatilbud er en succes

Mangler man en god bog, et brætspil eller måske en film, er der hjælp at hente på Ringsted Bibliotek.

- Der er mange, som bruger vores tilbud. Vi er så heldige i Ringsted, at vi har kunnet lave en specialindretning af biblioteket, hvor borgerne på en sikker måde kan hente de materialer, som de ønsker sig. Man får besked, når de reserverede materialer er klar til afhentning, og så kan man på sikker vis hente det på biblioteket. Det er en let og sikker løsning, der giver mening for brugerne, men som også giver mening i forhold til at overholde regeringens skærpede tiltag, om at vi begrænser social kontakt, fortæller biblioteks- og borgerservicechef Anders Clausen i en pressemeddelelse.