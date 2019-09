Bibliotek fandt guldkorn på landet

Det startede som en god ide for omkring tre år siden. Nogle medarbejdere på Ringsted Bibliotek faldt i snak om landområderne i Ringsted Kommune. Kunne man ikke prøve at komme ud i landområderne og opsnappe de gode historier? Ideen blev videreudviklet, og det endte med, at der skulle komme en række små film ud af anstrengelserne. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

- Det, vi opdagede var, at der var rigtig meget stof. Det er, som når guldgraver finder en guldåre. Jo mere, vi gravede, jo mere fandt vi. I tilblivelsen af det her, har vi måttet vælge rigtig meget fra, men vi synes, vi har valgt noget godt til, også. Det er så det, I kan se, høre og læse. Det skulle bare have været de her film, men det endte med at også at blive en bog, for en bog kan ramme det rigtig flot ind,, sagde chef for Ringsted Bibliotek og Borgerservice Anders Clausen ved receptionen for bogens udgivelse.