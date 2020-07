Artiklen: Betjente tog musikanlæg med for at få ro

Betjente tog musikanlæg med for at få ro

En patrulje kørte til stedet og vejledte en 38-årig mand om, at musikken skulle skrues ned til et fornuftigt niveau. Han ønskede ikke at skrue ned, så politiet skruede selv ned for anlægget og fortalte manden, at musikanlægget ville blive beslaglagt, hvis den høje musik fortsatte.