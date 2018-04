Send til din ven. X Artiklen: Betjente fik hård behandling af flugtbilist: Mistede bevidstheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Betjente fik hård behandling af flugtbilist: Mistede bevidstheden

Ringsted - 18. april 2018 kl. 09:35 Af Yngve Saxil Andersen og Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 23-årige mand fra Ringsted, der i øjeblikket sidder på anklagebænken, tiltalt for blandt andet at have videredistribueret 1,2 ton hash og være i besiddelse af 140 kilo hash, er også tiltalt for grov vold mod to politibetjente.

Det kom frem mandag under retssagens første dag i Retten i Roskilde. Volden mod betjentene skete den 10. august, da den 23-årige blev forsøgt anholdt af betjente fra SEØ, Særlig Efterforskning Øst.

De to betjente, der begge var klædt civilt, forsøgte at anholde den 23-årige, da denne sad i sin bil og ventede for rødt ved motorvejstilkørsel 26 ved Ishøj Strand i vestgående retning.

Den 23-årige valgte dog at stikke af fra betjentene ved at masse sig venstre om en foran holdende bil, hvilket blandt anden betød, at begge betjente blev slæbt med bilen. Den ene betjent blev klemt mellem bilen, som den 23-årige førte, og autoværnet, så han kortvarigt mistede bevidstheden.

Den 23-årige forklarede i retten, at han ikke havde opfattet, at der var tale om betjente, og at han var blevet forskrækket, hvilket fik ham til at stikke af fra betjentene, da han troede, nogle fjender var efter ham.

Han blev anholdt et par minutter senere, da en anden politibil havde sat efter ham og fik ham stoppet, da han kørte ned ad en blind vej.

Den 23-åriges flugtforsøg resulterede i, at begge betjente fik flere knubs og den ene betjent mistede kortvarigt bevidstheden og pådrog sig skader på benet, mens den anden fik skader på hånden og hovedet.

Sagen fortsætter torsdag, og der ventes at falde dom i sagen på mandag.