Betjente fattede mistanke til to mænd i kolonihave - det gav gevinst

Betjentene blev undervejs opmærksomme på to mænd, som gik i området. Betjentene fandt mændene mistænkelige og besluttede sig for at undersøge dem nærmere.

En 32-årig mand fra Ringsted og 55-årig mand uden fast bopæl i København blev visiteret, og politiet fandt en større mængde hash på den 55-årige.