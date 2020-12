Betjente afslørede hashsælger på parkeringsplads

Tirsdag klokken 22.30 bemærkede en politipatrulje, at en personbil, som kørte ad Parkstræde i Ringsted, parkerede på parkeringspladsen og kort efter henvendte en ung mand sig ved bilen.

Patruljen sigtede den unge mand, som tabte hashen, for narkobesiddelse med henblik på videreslag.

Det viste sig at være en 16-årig fra Ringsted. Han blev visiteret, og blev fundet i besiddelse af et firecifret kontantbeløb, som politiet mistænkte var udbyttet fra hashsalg.

Fra bilen kom der en kraftig lugt af hash, så betjentene mistænkte føreren, en 20-årig mand fra Ringsted, for narkokørsel. Han blev sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Den 20-årige vil få besked fra politiet, når resultatet af blodprøven er klar.