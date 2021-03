Bente Fyrendal Jensen håber forsamlingshuset kan holde arrangementer til efteråret. Foto: Bodil Pinholt

Bestyrelsesformand: Vi skal overleve

Ringsted - 30. marts 2021 kl. 06:35 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Normalt har Sneslev Forsamlingshus 20-30 udlejninger om året, men sidste år blev det kun til syv. Det er noget, der kan mærkes på økonomien.

- For at kunne leje forsamlingshuset, skal man være medlem, og alene af den grund har vi nedgang i antal af medlemmer, fortæller Bente Frydendal Jensen, som er formand for Sneslev Forsamlingshus' bestyrelse.

Desuden har andre medlemmer meldt fra, så medlemstallet er nede på 52, hvor der plejer at være ligt knap det dobbelte.

- Vi har i den grad opfordret til medlemskab, og at donationer kan være en stor hjælp, siger Bente Frydendal Jensen.

Bestyrelsen har kigget på om det var muligt at søge statens hjælpepakker, men for at komme i betragtning, så skal de faste udgifter være minimum 4000 kroner om måneden.

- Det har vi ikke, da huset er betalt, oplyser Bente Frydendal Jensen.

Sneslev Forsamlingshus overlever på, at nogle af dem, som skulle have lejet sidste år har udskudt festen. De har indbetalt depositum, og disse penge er med til at sikre forsamlingshuset overlever.

- Det er ikke sjovt. Det er brand-ærgerligt, siger Bente Frydendal Jensen om situationen.

Heldigvis har forsamlingshuset også lejeindtægter, for en lejlighed på husets førstesal.

Forsamlingshusets tag trænger snart til renovering, men lige nu er Bente Frydendal Jensen glad for, at man ikke har været ude i større investeringer.

Hvis Sneslev ikke har et forsamlingshus, vil det betyde, at sogneforeningens maddage ikke har et sted at være, og at Sneslev ikke har et samlingssted. Lokalområdets foreninger holder deres generalforsamlinger her.

Sneslev Skole er også et sted, hvor lokale samles, men her er ikke lokaler, som er store nok til eksempelvis fællesspisninger.

Sneslev Forsamlingshus har siden 1912 været et sted, hvor lokalbefolkningen samledes, og det skulle det fortsat gerne være.

Det er i øvrigt ikke kun de lokale, som holder fester i forsamlingshuset. Sidste år havde et brudepar fra Sverige valgt at blive gift i Sneslev Kirke og efterfølgende holde fest i forsamlingshuset - selv om de ikke havde tilknytning til Sneslev.

Foruden de private arrangementer er der hen over året foredrag, hvor der kommer helt op til 100 personer, og under normale omstændigheder er der oktoberfest, hvilket samler mange.

- Fra oktober til april, plejer der at ske rigtig meget i huset, fortæller Bente Frydendal Jensen.

Fra april til sommerferien holdes der mange konfirmationer.

Bente Frydendal Jensen håber, at der bliver muligt at holde arrangement til efteråret, så dem, der har booket huset, kan holde deres fester.

Selv om der har været sat en stopper for sogneforeningens månedlige maddage, så har man fundet et alternativ, så lokalbefolkningen har kunne slippe for at lave mad hjemme. Foodtrucken Pølsebrødet har lavet maden og leveret den som take away ved forsamlingshuset. Det har været en stor succes.

- Nogle gange har de leveret over 100 portioner, fortæller Bente Frydendal Jensen.

Det er en måde at mødes på og lige få hilst på andre fra sognet.

- Det har gjort, at folk kan huske, at vi (forsamlingshuset, red.) og sogneforeningen er her, siger Bente Frydendal Jensen.

- Folk har hungret efter noget, tilføjer hun.

Bente Frydendal Jensen håber, at Sneslev Forsamlingshus holder skindet på næsen.

- En tredje nedlukning kan godt være svær. Der skal vi i hvert fald tænke alternative løsninger. Vi gør, hvad vi kan for at overleve. Det skal vi. Vi skal være kreative, siger Bente Frydendal Jensen.