Se billedserie Ann Brodersen, formand for Tvindelstrup Forsamlingshus? bestyrelse, var med i køkkenet, da der blev stegt flæsk. Foto: Bodil Pinholt

Bestyrelse knokler for at holde huset kørende

Ringsted - 16. september 2021 kl. 17:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Bestyrelsen i Tvindelstrup Forsamlingshus har ikke ligget på den lade side under coronanedlukningen. Der er blevet ryddet op husets effekter, som er blevet solgt på auktion, og huset blevet malet indvendig.

Men de aktive bestyrelsesmedlemmer stopper ikke her. De sørger nu for, at huset kører videre, selv om det ikke har en vært.

Værten stoppede i forbindelse med coronanedlukningen, og nu, hvor huset er åbnet igen er der masser af aftaler i kalenderen.

Så bestyrelsen knokler med at laver mad og sørger for alt til private fester og andre arrangementer.

Og de har travlt, rigtig travlt, for siden huset genåbnede for et par måneder siden, har der været arrangementer hver weekend.

Huset søger med lys og lygte efter en ny vært.

- Vi er gået fra 0-100 på kort tid, og her er gang i huset, fortæller formand Ann Brodersen.

Når bestyrelsen har valgt at påtage sig værtens opgaver med madlavning og planlægning, så er det fordi man mener, at den ikke har råd til lade være. Det er vigtigt at overholde aftalerne for at bibeholde forsamlingshuset.

- Der er ikke nogen, der ikke har fået indfriet deres bestilling. Vi har kunne honorere alle bestillinger, siger Ann Brodersen.

- Vi er afhængige af at køre huset. Det er dejligt, at mange har lyst til at bruge det, slår hun fast.

De seks i bestyrelsen står sammen og har lagt mange frivillige timer i at holde driften af huset ved lige. Og det handler ikke kun om madlavning. Der skal også holdes samtaler om bookinger, dækkes borde, gøres rent og laves regnskab.

Det har været nogle travle måneder, men det kan lade sig gøre, fordi bestyrelsen vil det. Desuden har medlemmerne god opbakning fra baglandet.

- Der er aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det giver måske en anden forståelse for en kommende vært. Det giver bestyrelsen et andet indblik i, hvad det kræver at drive et forsamlingshus, mener Ann Brodersen.

Forsamlingshuse har haft det svært under coronanedlukningen, og da der i foråret var forslag fremme om at forsamlingshusene skulle økonomisk hjælp, tog Ann Brodersen kontakt med de øvrige forsamlingshuse i Ringsted Kommune, så de kunne søge i samlet flok.

- Det gav ikke det helt vilde, men det gav lidt, fortæller Ann Brodersen.

Den økonomiske hjælp huset i Tvindelstrup fik var en hjælp til at få huset sat i stand.

Forsamlingshusenes bestyrelser forstætter samarbejdet og mødes igen i oktober.

- Det tror jeg er noget, der komme til at give alle husene styrke, mener Ann Brodersen.

Selv om husene er konkurrenter, så ser hun dem også de andre huse som medspillere på et hold.

De kan udveksle erfaringer med hinanden, og de kan måske planlægge arrangementer i forhold til hinanden, så ikke de laver de samme ting på samme tidspunkter.

- Vi er konkurrenter, men vi er nødt til at stå sammen. Alle de små landsbyer er dybt afhængige af samlingsstederne, siger Ann Brodersen.

For mange landsbyer er forsamlingshuset det eneste samlingssted, og Ann Brodersen mener, at der skal kæmpes for at bevare dem.

- Noget vi gerne vil have gang i er almennyttige sociale arrangementer, såsom spisning, ølsmagning og foredrag. Vi vil gerne høre, hvad de andre gør. Også her op til valget med valgmøder, siger Ann Brodersen.

De øvrige forsamlingshuse har taget godt imod Ann Brodersens initiativ og har rost det, og det er nu planen, at fremtidige møder skal holdes på skift i de forskellige huse.

- Vi håber, det kommer til at bringe noget godt med, siger Ann Brodersen.

Hun synes det er vigtigt at kæmpe for at holde sammen.

Selv om der er travlt, så synes Ann Brodersen, at Tvindelstrup Forsamlingshus er godt på vej.

Det økonomiske mål har hele tiden været at komme igennem coronakrisen uden røde tal og lande i nul. Det ser ud til at lykkes.

Lokalbefolkningen har givet deres opbakning og har tegnet medlemskaber og nogle har endda indbetalt ekstra beløb. Bestyrelsen

har også været rundt med girokort Ørslev, som ikke har et forsamlingshus. Det har også givet pote i form at nye medlemmer.

Foruden private arrangementer, er der også bestyrelsens fællesspisninger. Den første blev afviklet i sidste uge, hvor der var stegt flæsk med persillesovs på menuen. Cirka 40 var mødt op. Gik man glip af den stegte flæsk her, så er der ingen grund til ærgrelse, for der er igen flæsk på menuen den 12. januar.