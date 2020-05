Artiklen: Bestyrelse håber at købe forsamlingshus for en krone

- Vi har altid haft et godt samarbejde med kommunen, der har stået for det udvendige vedligehold, men det er blevet for dyrt for dem, så nu forsøger de selvfølgelig at komme af med uproduktive kvadratmeter, og det er helt forståeligt. Købsprisen på en enkelt krone lyder ikke af meget, men taget på forsamlingshuset er efterhånden så utæt, at det snart skal laves. Og det koster 1,2 millioner kroner.