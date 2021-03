Forsker Ole Vang er en af de fem forskere fra Roskilde Universitet, der kan bestilles til et online foredrag om bioaktive stoffer i den plantebaserede kost. Pr-foto

Bestil en forsker hjem i stuen

Ringsted - 06. marts 2021 kl. 13:32

Nu er det muligt at invitere en forsker på besøg online og bliv klogere på alt fra det ydre rum over søvn til den grønne omstilling. 230 forskere fra hele landet, står klar med helt gratis foredrag om den nyeste viden. De stiller op under videnskabsfestivalen Forskningens Døgn, og alle kan bestille en forsker.

Indoler fra kål, resveratrol fra peanuts eller dialylsulfider fra hvidløg. Det er alle bioaktive stoffer, som kan fremme vores sundhed. Men kan vi forebygge livsstilssygdomme, hvis vi bare spiser løs af broccoli eller hvidløg? Hvad sker der med vores sundhed og sygdom, hvis man spiser en cocktail af bioaktive stoffer i kosten samtidigt?

Disse spørgsmål og flere bliver besvaret, når Ole Vang, ph.d. og lektor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet, tilbyder et online-foredrag om bioaktive stoffer i den plantebaserede kost.

Forskere, der ligesom Ole Vang, brænder for at dele deres viden, står klar til at komme på besøg online hjemme hos borgerne, på arbejdspladsen eller et helt tredje sted. Fem af forskerne er fra Roskilde Universitet.

Alle forskerbesøg foregår i lyset af corona online i år. Til gengæld er foredragene gratis. De kan bestilles gennem Bestil en Forsker-ordningen, som er en del af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn.

Alle kan booke

Uddannelses- og Forskningsministeriet arrangerer festivalen, og i alt er der over 200 forskellige foredrag med forskere fra hele landet at vælge imellem. Eftersom forsker-besøgene i år kun foregår online, kan alle foredragsholdere bookes af alle - uanset bopæl.

- Jeg håber, at der er mange, der vil gøre brug af tilbuddet. Det seneste år har vist alle, hvor vigtig forskningen er. Forskere har i kapløb med tiden udviklet vacciner og behandlingsmetoder for at bekæmpe coronavirus. Hvor ville vi være i dag uden dem, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse.

- Bestil en Forsker-ordningen er særlig, fordi den bringer forskningen helt ud til danskerne og gør den endnu mere nærværende. Når det offentlige alene i 2021 investerer 24 milliarder kroner i forskning er det også vigtigt, at folk kan se relevansen uanset, hvem du er, og hvor du bor.

Man kan bestille en forsker til at holde foredrag for sin virksomhed, skole, forening, institution og endda også privat i eget hjem. De eneste betingelser er, at man kan stille med et lyttende publikum på mindst 20 personer, og at man har adgang til en online platform, som kan bruges.

Med henvisning til gældende corona-restriktioner må publikum følge med virtuelt hver for sig eller i mindre grupper, inden for de gældende retningslinjer.

Der kan bestilles en forsker frem til den 31. marts.

Foredragene holdes under Forskningens Døgn, der kører fra den 23. og frem til den 29. april.

Se Bestil en Forsker-kataloget på Forskningens Døgns hjemmeside. Her kan der også læses mere om videnskabsfestivalen Forskningens Døgn: http://forsk.dk