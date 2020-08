Se billedserie Kiwa Hoffmann har gået forrest i kampen for minimumsnomeringer i kommunens daginstitutioner. Hun foreslår, at man allerede indsætter flere pædagoger i 2021 istedet for at vente til 2025. Foto: Hans-Henrik Lærke

Besparelser, skat og p-pladser: Debat om kommunens fremtid kom vidt omkring

Ringsted - 26. august 2020 kl. 14:59 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommuneskat, besparelser af klub- og fritidshjem, flere parkeringspladser i midtbyen, reduktion af dagplejen og meget mere var på dagsordenen, da byrådet besvarede spørgsmål til næste års budget.

Chatten kom hele kommunen rundt med spørgsmål indenfor vej og park, skole og daginstitutioner og sundhed og omsorg. Særligt de varme hænder var fast genganger hos borgerne.

Kommuneskatten Men for at blive i helikopteren var der selvfølgelig først spørgsmål til kommuneskatten. Helle Tøxen lagde ud:

- Hvorledes ser det ud med kommuneskatten? Især set i lyset af den øgede udligning. Ringsted har en af landets højeste beskatningsprocenter.

Her svarede Per Flor (S), at »partier er enige om at sætte skatten ned med 0,4 procent.«

Venstres Line Lynnerup og Konservatives Andreas Karlsen gjorde det klart, at begge partier arbejder på at sænke skatten yderligere.

Enhedslistens Henrik Kjær mente dog, at man først skal have rettet op på velfærden, før man ser på skattelettelser.

Mere diplomatisk lød det fra Radikales Torben Lollike, der også er formand i Klima- og Miljøudvalget:

- Selvom vi ikke er færdige med at drøfte en sænkelse af skatteprocenten, tror jeg det er sikkert at sige, at den bliver sænket. I hvert fald 0,4 %. Det er nemlig »gratis« for kommunen, da vi bliver kompenseret af staten. Derfor bakker alle partier op om det, skrev han og tilføjede:

- Om vi kan blive enige om at sænke skatten yderligere, må tiden vise.

Besparelser i SFO Et andet budgetforslag, der var på borgernes bedding, var forslaget om at skære 5 procent på SFO'erne (klub- og fritidshjem). Frederik Groth Nordstrøm, der er far til en pige på Valdemarskolen som til daglig bruger skolens SFO, kommenterede:

- Jeg forstår ikke, hvordan man kan foreslå at skære 5 % på SFO, når det nu også omsider er kommet frem, hvor meget skolerne tager af SFO'ernes budgetter. Det er næsten 3 millioner, så vidt jeg kan se. Og så lige 5 % oveni, skrev han.

- Det er en rigtig dårlig ide, at spare på SFO. Det sker ikke med Enhedslistens stemmer, svarede Henrik Kjær fra Enhedslisten og tilføjede:

- At skolerne tager for sig af SFO budgetter, er noget vi ser på - det virker ikke rimeligt.

At der ikke skulle spares på SFO var alle partierne sådan set enige i, men Venstre mente dog, at det var godt, at skolebestyrelserne på folkeskolerne alene vedtager skolebudgettet - og dermed fastsætter behovet for SFO:

- Det gør mig egentlig tryg, at der lokalt sker en prioritering af, hvordan de samlede midler anvendes bedst ud fra de ønsker, der er - og naturligvis også den samlede økonomiske ramme, der er til rådighed, svarede borgmester Henrik Hvidesten (V).

Flere hænder før tid Mere personale i daginstitutionerne blev foreslået af Kiwa Hoffmann, der tidligere har været ude med riven i forhold til besparelser på området.

- Man kan vælge at vente til 2025, eller gå foran og få mere personale ind i daginstitutioner. Det vil helt sikkert være med til, at Ringsted bliver en endnu mere attraktiv kommune.

Fra Socialdemokraternes Mette Ahm-Petersen lød det således:

- Det ville være dejligt, hvis vi kunne indføre minimumsnormeringer nu, det tror jeg ikke, du er i tvivl om, at jeg mener. Dog er det desværre ikke muligt pt. som Ringsted kommunes økonomi ser ud.

Mere medvillig var SF's Britta Nielsen:

- SF vil gerne arbejde for at vi fremskynder indførelsen af minimumsnormeringer i Ringsted.

Venstres Klaus Hansen, der også er formand i Børne- og Undervisningsudvalget, gjorde opmærksom på, at Ringsted »allerede i dag ligger omkring den omtalte normering: Mens de 0-2 årige har én pædagog til 3,1 børn, har de 3-5 årige én pædagog til 5,7 børn.«

Reduktion af dagpleje Også et forslag om at reducere dagplejen vakte debat.

- Det gør ondt i mine øjne at se forslag 131 om reduktion i dagplejen, skrev Kenneth Saxtorph Frederiksen og uddybede:

- I har siddet til de møder og lovet højt og helligt at dagplejen ikke er ved at blive sparet væk og den stadig prioriteres lige så højt som vuggestuen. Dette er absolut modstridende. Nu vil i reducere med 4 dagplejere, en pædagog og skære i tildelingen til ledelse, skrev han.

Alle partier reagerede prompte med en forlods afvisning af forslaget. Tina-Mia Eriksen fra De Konservative forklarede:

- Jeg forstår godt din forvirring over, at hvis ingen partier ønsker det, så er det underligt, at det forslag overhovedet står der. Det skyldes desværre selve budgetprocessen, hvor alle gode og uspiselige forslag, bliver kastet ind i samme pulje, og først i forhandlingsprocessen bliver godkendt eller forkastet.

Møde d. 8. september Af de mere konkrete sager, var der bl.a. flere henvendelser omkring flere parkerings- og legepladser, mere belysning i Benløse, et nyt fælles rådhus, en bedre plan for bymidten og næste fase af udbygningen af sundhedshuset med plejehjemspladser.

Alle henvendelser blev hurtigt samlet op af byrådsmedlemmerne. Klokken 21 lukkede politikerchatten og borgerne, der gik forgæves, blev opfordret til at indsende officielle høringssvar, maile til politikerne eller deltage i det fysiske borgermøde, der bliver holdt 8. september klokken 17 på Ringsted Bibliotek.