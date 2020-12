Besøgsrum står klar til at tage imod de nærmeste pårørende på plejecenter

Tidligere på måneden fik Ringsted Kommune et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der skærpede besøgsrestriktionerne på kommunens tre plejecentre på grund af stigende coronasmitte. Derfor har det været nødvendigt at tænke kreativt for at kunne modtage besøg fra de plejekrævende borgeres nærmeste familiemedlemmer.