Se billedserie Medlemmer fra FDF RIngsted viste det nye udstyr frem til Kathrine Olldag (tv.) og Louise Schack Elholm. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Besøg fra Folketinget: Puljemidler fører til forhindringsbaner, bålgryder og snitteknive Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besøg fra Folketinget: Puljemidler fører til forhindringsbaner, bålgryder og snitteknive

Ringsted - 29. september 2020 kl. 18:39 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Regeringen, DF, S, SF og Radikale Venstre vedtog i november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på cirka 70 millioner kroner årligt, og foreningslivets hovedorganisationer har siden 2018 uddelt midlerne til lokale foreninger.

For at spare administrationsudgifter gik idrætsorganisationerne DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI's foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger, og i løbet af 2018 og 2019 er der uddelt ca. 90 mio. kr. til over 2700 forskellige foreninger i stort set alle landets 98 kommuner.

Dansk Ungdoms Fællesråd har i samme periode uddelt omkring 14 millioner kroner til over 400 forskellige foreninger.

Lokale projekter Blandt modtagerne er Benløse IF og FDF Ringsted. Mandag eftermiddag fik de to foreninger besøg af to lokale folketingsmedlemmer, Kathrine Olldag, der er skatteordfører for Radikale Venstre, og Louise Schack Elholm, der er skatteordfører for Venstre.

De var sammen med repræsentanter fra DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) på udflugt til Ringsted for at opleve, hvad støtten fra de såkaldte foreningspuljer konkret er gået til og hvilken forskel, den har gjort.

Samarbejde med skole Første stop var hos Benløse IF, der har modtaget 176.753 kroner fra lokalforeningspuljen i samarbejde med Byskovskolen. Pengene er brugt på en aktivitets- og forhindringsbane samt en pannabane i skolegården. Det giver idrætsforeningen og skolen nye muligheder for fysisk udfoldelse, spil og leg - og kan i fritiden bruges som samlingssted for børn og voksne i lokalområdet.

- Det er blandt andet vores store motionsafdeling, som har glæde af vores nye redskaber og pannabanen bliver flittigt benyttet af vores fodboldafdeling, fortalte næstformand i Benløse IF Jakob Lund Thomsen, der viste delegationen rundt sammen med skoleleder på Byskovskolen Martin Falkenberg Kofoed.

Han glædede sig over samarbejdet med Byskovskolen i forbindelse med planlægningen og realiseringen af projektet.

- Historisk set er det noget, som vi har gjort alt for lidt, sagde han.

Projektet fik anerkendende ord med på vejen af de to folketingspolitikere, der ikke var i tvivl om, at det har skabt øget værdi til både skoleelever, idrætsforening og de øvrige lokale motionister.

- Jeg kan samtidig godt lide, at vi kan give ansvaret for uddelingen af puljen til jer i DIF, DGI og Dansk Ungdoms Fællesråd, fordi det er jer, som ved, hvad der virker ude i foreningerne, sagde Louise Schack Elholm.

Støtte til udstyr FDF Ringsted er en kreds på omkring 65 medlemmer. De har et stort ønske om at være ude 90 procent af tiden ved foreningshuset på Havemøllevej, men deres udstyr har været meget nedslidt. Derfor fik de 22.000 kroner af lokalforeningspuljen til udstyr til udendørsaktiviteter.

Blandt andet har FDF Ringsted fået penge til snitteknive, bålgryder, telte med mere. Det var sat frem, da Louise Schack Elholm og Kathrine Olldag kom på besøg og begge politikere fik mulighed for at bage deres eget brød over bål.