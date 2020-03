Beskyttet værksted er omdannet til sengeafsnit på tre dage

Er der borgere fra Ringsted Kommune, som er eller har været smittet med coronavirus og sendes hjem efter behandling på sygehusene, er Ringsted Kommune klar til at modtage dem. Et særligt sengeafsnit er etableret i Værkstedet Regnbuen

Bygningen huser normalt huser et beskæftigelses- og aktivitetstilbud for udviklingshæmmede borgere.

Ringsted Kommune er i fuld gang med at gøre klar til at modtage hjemsendte patienter fra sygehusene.

- Vi har tømt Værkstedet Regnbuen for alt, hvad der var af fast inventar, som hørte de sædvanlige brugere til. Og så har vi på tre dage etableret fuldt udstyrede sengestuer, så vi er klar til at modtage borgere, der sendes hjem fra sygehusene, siger centerchef for Social- og Sundhedscenteret i Ringsted Kommune Alice Morsbøl i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer:

- Det er foregået i et umanerligt godt samarbejde mellem kommunens centre og flere private firmaer, som også har taget ansvar for det her. De har gjort en stor indsats, for at få det til at lykkes.