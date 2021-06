Beskæftigelsesindsatsen har også virket under coronanedlukningen

- I Ringsted Kommune vil vi udnytte vor unikke beliggenhed midt på Sjælland til vækst for både virksomheder og borgere, og vi kan kun lykkes ved at have et stærkt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, virksomheder og borgere og på tværs af kommunegrænserne omkring rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Vore resultater på beskæftigelsesområdet bidrager til, at arbejdsmarkedet fungerer, og det er især afgørende, at kommunen kan bidrage til, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, og at de borgere, der har mistet deres job, eller er sygemeldte, kan komme tilbage igen. Det er dejligt, at vores kommune klarer sig godt, fordi det betyder, at vi kan levere de bedst mulige rammer til vore virksomheder og borgere, siger han i en pressemeddelelse.