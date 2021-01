Berømt Matador-bygning er solgt

Her ser man byrådssekretær Lund og hans kone stoppe op foran bygningen, hvor de ser på menukortet, at dagens ret er gås.

Oprindelig var den en købmandsgård, Freieslebens Gård, men da byen i 1826 overtog den daværende postgård i Sct. Bendtsgade for at anvende den som rådhus, blev Freieslebens Gård indrettet til postgård.

Her kunne de rejsende, som kom gennem byen med dagvognen, få noget at spise og mulighed for at hvile sig, inden turen gik videre.