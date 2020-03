Benzinskilte viser sjældne priser

Det er ikke en fejl. Det plejer det ellers at være, når skiltene med brændstofpriser viser unormalt lave tal. Men den er altså god nok.

Literprisen for 95 oktan benzin var lige under 9 kroner onsdag aften i Ringsted og diesel var endnu lavere.

Benzinen kostede 8,99 både hos OK ved RingStedet og hos F24 på Nørretorv, Sorøvej og Køgevej. Det er længe siden, at man i Ringsted har set benzinpriser så meget under en tier pr. liter.

Årsagen skyldes globale kriser: Coronavirus og en krisestemning i forhandlinger mellem Rusland og de olieproducerende lande i Opec.