Se billedserie Eilekiersvej i Benløse har længe været i meget dårlig stand, og det har bekymret områdets beboere, da der heller ikke har været gadebelysning på vejen. Det ændrer sig snart. Foto: Hans Jørgen Johansen

Benløse-borgere kan snart færdes trygt på Eilekiersvej

Ringsted - 06. december 2017 kl. 13:49 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Eilekiersvej i Benløse har der gennem længere tid manglet gadebelysning, og det har gjort flere borgere i området omkring vejen utrygge.

Efter at private bygherrer er gået i gang med at opføre 92 nye boliger på Græsgangen og Vandstjernevej, der begge støder op til Eilekiers- vej, kører der dagligt tunge maskiner og lastbiler på vejen, og det har resulteret i, at vejens asfalt er smadret, rabatten er blevet til tykt mudder, og områdets cyklister føler, at de færdes i området på eget ansvar.

Beboerne på Eilekiersvej og de nærliggende veje, Bækkevej og Fælledvej, brugte tidligere Eilekiersvej til at komme ud til grønne områder, hvor der blandt andet blev gået ture og luftet hunde, ligesom flere brugte vejen til at komme hen til en gangbro, der leder over Vestmotorvejen, for at komme til sport eller i svømmehallen - men også disse aktiviteter har vejens mørke og slidte tilstand sat en stopper for.

Nu kommer der imidlertid flere betonklodser op på vejen, så rabatterne ikke bliver kørt op, og der bliver sat lys på betonklodserne, så borgerne kan færdes sikkert på vejen, indtil den bliver renoveret i løbet af 2018.

- Vi forventer at igangsætte arbejdet indenfor en uge, og de nye tiltag burde kunne afhjælpe utrygheden omkring Eilekiersvej og sikre, at vejens rabatter ikke bliver kørt op, fortæller Charlotte Larsen, der er teamkoordinator ved Ringsted Kommunes afdeling for vej, park og anlæg.

Hun fortæller samtidig, at der vil blive sat yderligere betonklodser op langs rabatten på Fælledvej, så den tunge trafik holder sig på vejen.