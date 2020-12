Sognepræst Søren Legarth er i gang med at tilpasse julegudstjenesterne, så de gældende retningslinjer bliver overholdt.

Benløse Kirke nøjes med en enkelt aflysning

I Benløse Kirke vil der fortsat blive afviklet de fire annoncerede gudstjenester 24. december. Sognet har dog valgt at lukke for yderligere tilmeldinger til gudstjenesterne.

- Vi har til gengæld valgt at aflyse den planlagte gudstjeneste 23. december klokken 15, siger sognepræst Søren Legarth.

Han holder dog fast i gudstjenesten 23. december klokken 16.30, hvor der heller ikke er plads til flere tilmeldinger. Til gengæld er man velkommen til at møde op både 1. juledag klokken 16 og 2. juledag klokken 10.

Alle tilmeldte til den 23. eller 24. december får anvist reserverede pladser i kirken, så de gældende retningslinjer, for at begrænse risikoen for spredning af coronavirus, kan overholdes.