Benløse Bypark er med i top 100

Ringsted - 24. maj 2018 kl. 08:38 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommunes og Ringsted Forsynings arbejde med at omdanne Benløse Bypark er blandt de 100 bedste klimaløsninger lavet af landets kommuner.

Det vurderer Realdania og Sustania, der netop har offentliggjort listen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaprojekter fra landets kommuner.

Klima100 er et initiativ fra Realdania, og det eksekveres af Sustania med CONCITO som videnspartner. I alt 162 projekter har været nomineret.

Torben Lollike, formand for Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune, glæder sig over, at Benløse Bypark fremhæves som et klimaprojekt til inspiration for andre.

- Jeg er rigtig glad for, at Benløse Bypark også får anerkendelse uden for Ringsted Kommune. For det er et rigtig godt projekt, hvor vi har slået hele tre fluer med ét smæk. Parken er blevet mere lys og imødekommende, de nye bassiner hjælper mod oversvømmelser ved store mængder nedbør, og vi har haft en rigtig fin proces, hvor områdets beboere er kommet med gode indspark til, hvordan parken skulle tage sig ud, udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Benløse Bypark kan håndtere skybrud op til en 100 års hændelse fra et større boligområde i Benløse. De otte bassiner i parken og vådengsområdet er designet til at kunne indeholde ca. 5.600 kubikmeter regnvand.

- Princippet i Benløse Bypark er, at regnvand ved mindre regnskyl bortledes via rør under jorden, så det første skyl, der afvasker salte, olierester mv. fra vejen håndteres i rør under jorden. Når det regner voldsomt, bliver vandet stuvet op i lavninger i terræn og herfra ledes til større lavninger i Benløse Bypark. På den måde fører vi vandet hen, hvor det kan gøre mindst mulig skade, og vi bruger det samtidig til at forskønne parken, siger Janne Hansen, direktør i Ringsted Forsyning.

I Benløse Bypark er der blandt andet lavet legeplads, boldbane, kælkebakke og så er der også kommet bedre forhold for områdets dyr og insekter med et insekthotel og et biotopbassin. Insekter er vigtige for bestøvning, muldbearbejdning og er fødekilde for fuglene, og det skal alt sammen skabe liv i Benløses grønne hjerte.

Ringsted Kommune skal præsentere klimaprojektet i Benløse Bypark ved Klima100-eventet i dag i BLOX i København.