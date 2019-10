Se billedserie Christina Lund Knudsen og Jonas Helgesen er to af de SSP-medarbejdere, som fra 1. november skal varetage rådgivningen på den nye telefon. Foto: Thomas Olsen

Bekymringer om lavt selvværd eller misbrug? Ny rådgivning kan hjælpe

Bekymringer om perfekthedskultur, FOMO, misbrug og hvordan man taler med sin teenager. Det er noget af det, man anonymt kan få gode råd til at tackle, når Rådgivningstelefonen under SSP åbner den 1. november.

Ringsted - 28. oktober 2019 kl. 13:19 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 1. november kan børn, unge og deres forældre i Ringsted anonymt ringe til Rådgivningstelefonen, hvor SSP-medarbejdere i tidsrummet fra 17.00 til 22.00 alle hverdage vil sidde klar til at rådgive om både store og små bekymringer.

- Det er det tidsrum, hvor familien er samlet, og hvor der kan opstå konflikter og frustrationer, som kan kræve et lyttende øre, siger Gitte Løvgren, der er børne- og skoledirektør i Ringsted Kommune.

Rådgivningstelefonen går ind og supplerer eksisterende tilbud i kommunen og har fokus på den forebyggende indsats.

- Mens eksempelvis den sociale døgnvagt er til akutte problematikker, som kræver en her og nu handling, så er Rådgivningstelefonen til mindre presserende problemer, som måske kan føles alvorlige. Det handler om at fange problemerne i opløbet, så de ikke vokser sig store og krævende, siger Gitte Løvgren.

SSP er for alle Når man som bekymret ung eller forældre ringer til Rådgivningstelefonen, får man fat i én af kommunens fire SSP-medarbejder.

Jonas Helgesen er én af de medarbejdere, som på skift skal gå rundt med telefonen, og han fremhæver SSP-medarbejdernes lokale netværk og kendskab som en af de store styrker ved rådgivningen.

- Nogle samtaler kan måske blot handle om, at borgeren får nogen at snakke med, og får taget toppen af en frustration. Andre gange kan vi invitere dem ned til en snak ansigt til ansigt, og i andre tilfælde skal vi måske henvise til en anden instans i kommunen. Fordelen ved at ringe til en lokal rådgivningstelefon frem for eksempelvis Børnetelefonen er, at vi har det lokale netværk, der gør at vi kan sende folk videre i systemet, hvis der er brug for det, siger Jonas Helgesen.

Også Christina Lund Knudsen kommer man til at kunne møde i den anden ende af røret. Hun vil gerne udbrede kendskabet til, og ændre nogles opfattelse af SSP-medarbejdernes arbejde.

- Det er ikke alle, der ved, at det er en mulighed at tage fat i os for vejledning. Der er måske mange, der tænker at SSP kun arbejder med kriminelle unge og unge med misbrugsproblemer, men det er vigtigt at understrege, at rådgivningstelefonen er for alle unge og alle typer problemer, siger Christina Lund Knudsen.

Mønster i tiden Op til lanceringen af Rådgivningstelefonen bliver der sendt information ud til børn, unge og forældre om det nye tilbud på en række platforme, herunder det nye forældreintra, Aula.

Om Nokia-telefonen i SSP-medarbejdernes lomme fra på fredag kommer til at være stille eller vibrere uafbrudt, vil tiden vise, men Ringsted Kommune mener at have identificeret et klar behov.

- Vi kan se et mønster i tiden, hvor der ligger mange bekymringer hos både de unge og deres forældre, der skyldes ikke mindst teknologiens udvikling. Vi kan se, at Børnetelefonen modtager et stigende antal henvendelser og endda mangler frivillige. Det vidner om, at der er et stort behov for denne her type rådgivning, siger Gitte Løvgren.

Rådgivningstelefonen kan kontaktes på 29 36 47 91.