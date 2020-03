Se billedserie Legepladsen ved Hagelsbjergvej er populær blandt børnefamilier. Foto: Jens Wollesen

Bekymret mor: Populær legeplads er ren smitterede

Mange bruger fortsat byens legepladser i solskinsvejret - en beboer i nærheden af en af legepladserne er dog bekymret for smittespredning fra beskidte legestativer. Kommunen opfordrer til, at man ikke bruger dem.

Der er ikke mere end 10 meter mellem legepladsen og Maria Nybo Middelhedes bopæl på Hagelbjergvej i Ringsted. Men selvom hun og manden har fire børn hjemme, og man til tider godt kunne være forfalden til at smide dem i en gynge, når man nu også har fuldtidsarbejde at passe, holder hun dem hjemme.

De skal nemlig ikke risikere at blive smittet med coronavirus, fordi en forælder har glemt at spritte legepladsstativet på legepladsen på Hagelbjergvej.

- Vi har udsigt til legepladsen, og det er helt grotesk så mange, der benytter den, siger hun om den lille legeplads, som mange forældre til småbørn har benyttet henover den solrige weekend. Vi er så heldige, at vi bare kan gå ud i vores have, men mine børn plejer da også at bruge den. Det gør de så ikke længere, siger hun og tilføjer:

- Sådan en legeplads er den rene smitterede.

Klare retningslinjer Mens retningslinjerne for, hvordan voksne mennesker skal spritte af, holde afstand og nyse i ærmet har været klare hele vejen igennem, har det været anderledes bævende for børn. For kan man ikke godt have legeaftaler nu, hvor det er bekræftet, at børn ikke i ligeså høj grad smittes og rammes af coronavirus?

Mens Statens Serum Instituts lægefaglige direktør Kåre Mølbak opfordrede alle forældre til at aflyse børnenes legeaftaler i en udsendelse af Lægens bord på DR, gik Sundhedsstyrelsen senere i rette. Som udgangspunkt skal man ikke aflyse legeaftaler for sine børn, undtagen hvis dit barn er snottet eller har sygdomssymptomer, lød det.

På legepladser, herunder den i Ringsted, gælder samme regler, som for alle mulige andre offentlige steder: Hvis der er 10 eller flere personer tilstede, kan politiet opløse gruppen.

- Der er aldrig mere end ti på legepladsen, så det er ikke, det her med forsamlingerne, jeg reagerer på, men det er legepladsstativerne, der aldrig bliver sprittet af, siger Maria Nybo Middelhede, der synes, at retningslinjerne fra regeringen og politiet har været klare nok.

Selv mener, hun at det er folks eget ansvar.

- Jeg har ikke overvejet at gå ud og sige noget til forældrene, for jeg synes sådan set, at retningslinjerne har været klare, siger hun og tilføjer:

- Jeg ved ikke, hvad der skal til, for hvis folk ellers var fornuftige, sprittede de af efter deres børn. Problemet er, at de opfører sig, som om intet er hændt.

Over havehækken kan hun også høre op til flere forældre på legepladsen hoste og harke højlydt fra legepladsen.

- Det kan godt være, at ungerne trænger til at få brændt noget krudt af på legepladsen, men man kan virkelig ikke være bekendt at gå ud, hvis man er syg.

Kommune fraråder brug Står det til Ringsted Kommune, benytter børnefamilierne slet ikke legepladserne.

- Hvis man skulle smittespredningen helt alvorligt, vil det sikreste være slet ikke at bruge legepladserne, siger Mette Jeppesen, teknisk direktør i Ringsted Kommune.

Brug slet ikke legepladserne Kommunen ville gerne tage flere initiativer til at begrænse antallet på legepladserne. Men eftersom mange af kommunens legepladser er fritliggende, har de ikke mulighed for at sætte afspærringstape op - og satte man håndsprit op, ville det bare blive stjålet, lyder det.

Kommunen henviser derfor til de generelle retningslinjer, der er i forhold til forsamlinger på maksimalt ti mennesker, børn såvel som voksne.

- Vi kan kun opfordre til, at man tænker sig om. Hvis man kan se, at der er for mange samlet samme sted, skal man gå eller løbe en tur i en park i stedet for, siger Mette Jeppesen.