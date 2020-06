Begejstret for nye lokaler

- Lokalerne i Sjællandsgade 1 var blevet for små, og man skulle udenfor bygningen for at gå på toilettet. Corona-udbruddet fik for alvor vores øjne op for, at var nødt til at have mere plads. Da vi fik lov til at åbne igen, skulle vi jo have fire kvadratmeter per elev. Vi stod og underviste tre gange om dagen i det samme pensum. Da jeg så fik muligheden for at leje lokalerne i Søgade 26 fra den 1. juni i år, slog jeg til. Her kan vi have 18-20 elever per gang, fortæller Marianne Kugelmann.