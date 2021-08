Benny Christensen (tv.) og Henrik Hvidesten går her på et af de populære indkøbsstrøg i Ringsted Outlet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Begejstrede skotter og statens brandudsalg satte skub i udvikling

Ringsted - 17. august 2021 kl. 19:32 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

En køretur fra Københavns Lufthavn i Kastrup til Ringsted midt i eftermiddagsmyldretiden tilbage i 2002 fik afgørende betydning for Ringsteds udvikling frem mod i dag. I bilen sad skotske forretningsfolk, som var taget til Danmark for at besigtige et stykke jord i udkanten af Ringsted tæt ved motorvejsafkørsel 36 Ringsted N.

- Da de endelig nåede frem til Ringsted var de i strålende humør, Den tætpakkede motorvej havde overbevist dem om, at Ringsted var det oplagte sted at placere et Factory Outlet, som skulle tiltrække kunder fra det meste af Sjælland, fortæller daværende borgmester Benny Christensen (S), da vi en tirsdag eftermiddag i skolernes sommerferie tager ud til Ringsted Outlet.

Centeret har i de seneste år oplevet en forrygende udvikling og har nu over to millioner kunder om året. Denne tirsdag er en af de mange populære indkøbsdage. , Der er proppet med biler på den store parkeringsplads og kunderne suser rundt for at investere i gode tilbud i de omkring 50 butikker.

- Dengang i begyndelsen af 1990'erne tror jeg ikke helt, at vi var klar over, hvad det var, som skotterne var så vilde med at få etableret. Jeg havde godt nok set noget lignende i Tyskland, men jeg havde alligevel aldrig troet, at det ville ende med det her, siger Benny Christensen, mens han en smule overvældet spejder ud over den imponerende bilpark sammen med Ringsteds Kommunes nuværende borgmester Henrik Hvidesten (V).

Sidstnævnte var på det tidspunkt endnu ikke vendt retur fra sine universitetsstudier i København, så han fulgte skotternes køb af jorden på afstand.

En tirsdag eftermiddag i skolernes sommerferie er det svært at finde en ledig parkeringsplads ved Ringsted Outlet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Vestsjællands Amtsråd godkendte projektet i juni 2002. Selve opførelsen af et Factory Outlet Center på Klosterparks Allé lod dog vente på sig og blev først sat i gang i samarbejde med danske TK Development i 2005 og åbningen fulgte i 2008 midt i finanskrisen.

De to ejere, danske TK Development og skotske Miller Developments, måtte derfor vente i en årrække, inden centeret for alvor blev den succes, som det er i dag.

- Der er ikke tvivl om, at Ringsted Outlet har fået en stor positiv betydning for udviklingen af Ringsted Kommune både på grund af de mange besøgende, som trækkes til Ringsted, og fordi det har skabt rigtig mange arbejdspladser, påpeger Henrik Hvidesten, der er i gang med sin anden periode som borgmester i Ringsted Kommune.

Et afgørende køb Benny Christensen måtte nøjes med fire år som borgmester fra 2002, men han er fortsat medlem af byrådet, som han har været en del af siden 1994. Og faktisk blev hans fire år i spidsen for den midtsjællandske provinskommune særdeles afgørende for Ringsteds positive udvikling.

I 2002 begyndte staten nemlig at sælge ud af overflødige bygninger og arealer. Blandt dem var Ringsted Kaserne og et tilhørende stort øvelsesterræn.

- Vi var heldige med at få tilbudt bygninger og jord til en fordelagtig pris. Det var godt, at vi slog til, for det køb har sammen med opførelsen af outlettet fået kæmpe betydning for Ringsted Kommunes udvikling, fortæller Benny Christensen (S).

Udviklingen fortsætter i området ved Ringsted Outlet og RingStedet. K3 Ejendomme ApS har købt den ledige erhvervsgrund langs med og bag Falck-stationen. Her skal der opføres en stribe box-butikker, der ifølge ejer Brian Schou blandt andet omfatter kendte kæder som Jysk og Elgiganten, Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kaserneområdet er så stort, at det siden er blevet udstykket med omkring 1000 boliger, der i begyndelsen primært bestod af parcelhuse. Siden er der også skudt flere etageejendomme op og sidste år blev det sidste stykke jord solgt til en investor, som vil opføre lejeboliger.

Samlet set har salget af jorden på det gamle kaserneområde været et markant boost til kommunens pengekasse.

- Vi har inkasseret et beløb på op mod 200 millioner kroner på salg af jorden og dertil kommer skatter med mere, siger borgmester Henrik Hvidesten.

De mange nye boliger har været med til at få Ringsted Kommune til at vokse. Tidligere i år passerede man for første gang 35.000 indbyggere, og flere er på vej i de mange etageejendomme, som er ved at blive opført i Ringsteds bymidte. Dertil kommer store udstykninger i blandt andet Benløse og landsbyen Jystrup nord for Ringsted, og også i den østlige del af Ringsted Kommune er nye udstykninger på vej.

- Befolkningstilvæksten er vigtig, hvis vi skal fortsætte vores positive udvikling. Derfor vil vi blive ved med at etablere nye attraktive boligområder, siger Henrik Hvidesten.

Det ønske bakkes op af Benny Christensen.

- Det er meget vigtigt, at vi ikke læner os tilbage og stiller os tilfredse. Jeg kan godt frygte, at vi kan blive en soveby. Det skal vi sørge for at undgå, mener den forhenværende borgmester Benny Christensen, som i den nuværende byrådsperiode er formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget.

Udvikling af bymidten Henrik Hvidesten og Benny Christensen er enige om, at der blandt andet skal arbejdes med udviklingen af Ringsteds bymidte, hvis den positive udvikling skal fortsætte.

Et nyrenoveret torvemiljø har vist sit værd i løbet af denne sommer, og nu skal området omkring det centrale torv udvikles. Blandt de oplagte muligheder er udvikling af den centrale handelsgade Nørregade, som forbinder bymidten og Ringsted Outlet.

Her har butikkerne haft svært ved at kopiere den succes, som man oplever i Ringsted Outlet og indkøbscenteret RingStedet på den anden side af Klosterparks Allé.

Samtidig trænger en del af boligerne i området til at blive renoveret.

- Vi har derfor besluttet at lave et særskilt afsnit om udvikling af bymidten i vores kommende kommuneplan. Vi ser helt klart et potentiale og nu gælder det om at skabe de rigtige rammer, så vi kan tiltrække investorer, siger Henrik Hvidesten.