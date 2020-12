Renoveringen af de mange boliger ventes at gå i gang i 2021. Foto: Jens Wollesen

Beboere skal genhuses

Af Kasper Frank

Når renoveringen af Sønderpark i den sydlige del af Ringsted skydes i gang, skal bebyggelsens knapt 1000 beboere genhuses i en periode. Eksperter fra Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) står for den del af projektet, og ifølge projektleder Claire Callaghan Olsen skal beboerne hver især regne med at flytte til andre boliger i omkring seks måneder under den tre år lange renovering.