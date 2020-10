Se billedserie Sct. Jørgensgården set oppefra. Foto: Boligselskabet Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: Beboere råber hurra: Boligområde skal renoveres for 232 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere råber hurra: Boligområde skal renoveres for 232 millioner

Ringsted - 14. oktober 2020 kl. 07:35 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Beboerne i Sct. Jørgensgården i Ringsted har efter en afstemning sagt ja til en gennemgribende renovering for i alt 232 millioner kroner. Der er tale om 222 almene lejeboliger, som blev opført i 1974. Afdelingen er en del af Boligselskabet Sjælland. Beboerne kan efter alt at dømme inden for et til to år se frem til et gennemgribende løft af deres boliger og udenomsarealer. Først skal en ansøgning dog sendes afsted.

En af dem, der glæder sig rigtig meget, er formand for Sct. Jørgensgården, Jette Claville, som har været med siden projektets opstart. Hun kan berette om store forventninger blandt lejerne:

- Beboerne råber hurra. Der har været talt og arbejdet med planerne i flere år, og med beslutningen om at gennemføre renoveringen er arbejdet kommet et stort skridt videre, siger Jette Claville. - Stemningen er meget, meget positiv. Det bliver livets oase, her i Sct. Jørgensgården.

Boligafdelingen har økonomisk set har været hårdt spændt for, blandt andet fordi man har skullet spare op til de tiltrængte forbedringer, men også fordi det gamle utidssvarende byggeri har krævet store omkostninger til vedligeholdelse.

Nyt fælleshus En af de helt store nyheder for beboerne bliver et nyt fælleshus.

- Vi har ingen mødelokaler i dag, så vi er nødt til at mødes andre steder end her. Men det er svært for vores ældre beboere, der ikke kan komme så langt omkring, siger formanden.

- Det betyder meget for den sociale aktivitet, at vi får et beboerhus. Det bliver lavet sådan, at det er fleksibelt. Der bliver flere størrelser rum med foldevæg imellem og et køkken med to indgange, så der kan være flere arrangementer på én gang.

Boligselskabet Sjælland oplyser, at det nye fælleshus bliver bygget ud mod et grønt område. Det vil blive opført som to parallelle længer med en stor terrasse, og kommer til at indeholde både en gæstelejlighed, et køkken og et stort rum, der skal bruges til fælles aktiviteter i boligområdet.

Derudover får Sct. Jørgensgården 36 tilgængelighedsboliger i forbindelse med renoveringen. Tilgængelighedsboliger er boliger, som er egnet for handicappede, og som har gode adgangsforhold.

Sparer på varmen Da Sct. Jørgensgården blev bygget, var der ingen særlige krav om isolering. Renoveringen betyder blandt andet, at lejlighederne bliver efterisoleret, og det vil tydeligt kunne mærkes på varmeregningen. Blandt andet bliver tagstenene taget ned, så loftet kan isoleres. De samme tagsten bliver endda genbrugt og lagt tilbage igen. På samme måde bliver murstenene i gavlene taget ned, genbrugt og muret op igen, når gavlene bliver efterisoleret.

Udeområderne bliver også opgraderet og får mere indbydende opholdspladser og legeområder.

- Afdelingen, tæller 198 lejemål i Sct. Jørgensgården og 24 lejemål på Sct. Gertrudsvej, siger Jette Claville.

Har arbejdet i fem år - Vi har vedligeholdt, så godt vi kunne. Vi har sparet op til renoveringen og har siddet hårdt i det med huslejestigninger. Men vi vidste, at taget ville være en udfordring for os og løbe op i store udgifter. - Så det var nødvendigt med en lidt større løsning under Landsbyggefonden.

Der har været arbejdet i cirka fem år med projektet. Ifølge Bente Claville fik man pludselig travlt, hvis man skulle nå at søge under de gamle regler. Den 1. januar 2021 træder nye regler i kraft.

Renoveringen skal ske i samarbejde med Landsbyggefonden og der bliver ingen huslejestigninger som følge af projektet.

Afstemningen foregik elektronisk og via brevstemmer i løbet af en uge. 110 beboere svarende til 25,5 procent af beboerne deltog i afstemningen. 102 stemte ja til renoveringen, otte stemte nej.