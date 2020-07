Beboer sigtes efter brandalarm i boligblok

- Lugten stammede fra en lejlighed hos en 77-årig mand, der trods den kraftige røglugt var uskadt. Årsagen til lugten var en elkedel, der var kogt tør for vand og derfor havde forårsaget den ubehagelige lugt, oplyser pressetalsmand Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Beboeren kom heller ikke til skade, men måtte dog udelukkes fra sit hjem for en stund.

- I samarbejde med kommunen blev den 77-årige genhuset, indtil hans bopæl var blevet renset for den ubehagelige lugt, oplyser Martin Bjerregaard, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 77-årige slap heldigvis for fysiske skader af den ubehagelige røglugt, men han slipper ikke for at høre fra politiet igen.