»Sååååå, lille skat, jeg ved godt, at jeg ikke skal tale grimt om din mor, men hun er altså en fed åndssvag kælling« - Kristian Grumme Nielsen er den inkonsekvente far overfor det skilsmisseramte barn, Emilie Schefferling. Foto: Jens Wollesen

Barske tabuer er blevet til teater

Kristian Grumme Nielsen er professionel skuespiller og er blandt andet den brutale far, der bruger psykisk vold til at opdrage sin datter med: »Hvis du ikke tømmer kattebakken nu, kommer du hjem til fem døde killinger og en død hunkat«.

Han er også den ligeglade far, der skifter koner og kærester hvert andet øjeblik uden at se, at det er ved at rive barnet midt over.