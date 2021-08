Barselona giver koncert på Valdemarscenen fredag kl. 20.

Barselona håber på løssluppen fredag aften

Ringsted - 13. august 2021

Barselona gik på Ollerup Efterskole på Fyn sammen i 2015/2016, og har spillet musik sammen siden da. Det er også herfra deres umiddelbare eneste forbindelse til Ringsted er:

- Det er egentlig meget sjovt, men vores gode veninde fra efterskolen er fra Ringsted, og hun har fødselsdag på fredag, så det føles meget symbolsk at spille i hendes hjemby på hendes fødselsdag, fortæller Rud Aslak, mens Rasmus Theodor tilføjer:

- Vi håber på at se en masse mennesker i Ringsted, både nogle gamle der kan synge med og nogle nye der kan vindes over.

Fornyet energi Både Rasmus og Rud er enige om at selvom nedlukningen har været svær og frustrerende, men fortæller også, hvordan det har bekræftet dem i deres kærlighed til ikke mindst musik, men især at spille koncerter:

- At komme ud og spille igen har været superforløsende, og hvis man skal sige noget positivt om nedlukningen, så er det at jeg virkelig har indset hvor stort et behov jeg har for at mærke den rus det er at stå på en scene, og hvor meget jeg elsker det, siger Rasmus.

- Vi er endnu mere sultne nu. Corona var en tvungen pause, og normalt er vi ikke så gode til at stoppe op og nyde det, så det fik sat noget i gang og man fik mærket hvad der blev taget fra en, så vi sætter endnu mere pris på det nu. Det virker det også som om publikum gør. Det er vildt nice, fortæller Rud.

Barselona, der består af Rud Aslak og Rasmus Theodor (t.v.), er historien om et ungt band, som i løbet af 2017 blev et af de mest lovende navne på den danske musikscene. Den 13. august aflægger duoen Ringsted et besøg. Foto: PR

Mens duoen gik på efterskole sammen, udgav de tre uofficielle mixtapes på Soundcloud.

Men deres debut-ep, Drengepop, udkom i 2017, samme år som de spillede på Roskilde Festival for første gang. Efterfølgende har de udgivet Sommerkys i 2018, Legebørn og Hjertebank i 2019 og 1 dag er vi 1 minde i 2020.

- Vi udgav jo en plade under første nedlukning, og det var jo på papiret meget godt at have ekstra tid til at gøre den færdig, men det var svært at forholde sig til tal på nettet og Spotify. Det er noget andet når man kan komme ud til koncerter og mærke hvordan sangene lander og få feedback fra publikum.

- Taknemligheden for normaliteten er mere permanent i min krop nu, siger Rud.

Udover deres første koncert på Roskilde Festivals Rising-scene i 2017, spillede de i 2019 på Avalon-scenen, og har efterfølgende også givet koncerter på blandt andre Smukfest, Heartland, SPOT Festival, samt en række udsolgte koncerter over hele landet.

- Der er egentlig en del byer på Sjælland vi ikke har spillet i før. For nylig var vi for eksempel i Næstved første gang, og vi har heller aldrig spillet i Ringsted. Men vi glæder os til at se hvad Ringsted kan. Sommerens koncerter har været en god kombination af, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad der lige opstod. Vi havde egentlig forventet det værste, men lige pludselig gik det vildt stærkt for arrangørerne, siger Rasmus.

Høje forventninger til Ringsted

- Måske aftenen kan være et symbol på, at vi så småt er over den virus der. Jeg håber på en god aften og på, at folk er løsslupne. Det har vi kunne mærke hele sommeren, at der er en anden stemning. Det er afgørende for en god koncert at kunne slippe sig selv. Så det håber jeg, at Ringsted er klar på, siger Rud, mens Rasmus tilføjer, at han glæder sig helt vildt.

- Vi har haft en del koncerter hen over sommeren og mærket en bred opbakning. Det har været tydeligt, hvordan folk er vildt klar på at få sparket gang i musiklandskabet igen.

De er begge enige om at de siddende koncerter som de har kunne spille under nedlukningen, ikke er det samme.

- Genåbningen har været forløsende allerede. for os, men også for publikum, det har vi kunne mærke. Musik er en kæmpe del af os alle sammen. Så jeg håber at vi kan overraske og levere en ekstraordinær oplevelse, og at vi kan mærke det hos publikum, siger Rud.

Et normalt efterår? Når sommeren går på held og den varme løssluppenhed bliver udskiftet med indendørs hygge, håber duoen også at tingene bliver lidt mere normale igen.

Der er dog stadig en smule efterslæb fra forårets nedlukning, men af den gode slags:

- Til efteråret skal vi på tourné. Den blev rykket fra foråret, det bliver vildt nice, siger Rasmus.

- Forhåbentlig bliver det uden restriktioner, tilføjer Rud.

Begge fortæller afslutningsvis, at de glæder sig til et forhåbentligt relativt normalt efterår, der byder på ny musik og gode koncertoplevelser.