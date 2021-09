Barokorkestret Originalerne synger i Klostermarkskirken søndag den 26. september. Pr-foto

Barokkoncert i Klostermarkskirken

Ringsted - 21. september 2021

Søndag den 26. september klokken 16 er der koncert i Klostermarkskirken i Ringsted med Barokorkestret Originalerne og Vestkirkens Kantori.

Det præsenterer et barokprogram med musik, der på forskellig vis er forbundet med den tyske by Dresden, eller »Firenze ved Elben«, som den også kaldes. I 1700-tallet var byen sæde for et hof der samlede kunstnere fra nær og fjern, og hoforkestret var berømt i samtiden som en sand smeltedigel af musikalske genier.

Tjekken Jan Dismas Zelenka begyndte som kontrabassist, og steg siden i graderne som assisterende hofkomponist. Koloratursopranen Line Juul Andersen vil synge hans både virtuose og inderlige Salve Regina.

Den anden hofkomponist var Johann David Heinichen og her fremføres hans allersidste værk, et lysende afklaret Magnificat . I orkestret brillerede datidens superstjerne på violin, Johann Georg Pisendel, og af ham spilles den skarpt skårede Sonate for orkester. Komponisten Christoph Graupner er fast gæst ved disse barokkoncerter. Han var hofkomponist i Darmstadt, og hans tilknytning til Dresden er løsere, nemlig at han som ung studerede sammen med Heinichen i Leipzig.

Ømt parløb

Af Graupner fremføres en kantate om Jomfru Maria der ikke er opført før i moderne tid, hvor blandt andet fløjte og den mildt klingende obo d'amore optræder i ømt parløb.

Dresdens måske mest ikoniske bygningsværk er Frauenkirche, kirken med den smukke kuppel der blev skånselsløst bombet under 2. verdenskrig, og som for nylig blev genopført i en ene-stående restaureringsindsats. Dér huserede Gottfried August Homilius, en elev af den berømte Bach, og skrev til sit kor en lang række lysende smukke værker, der i deres enkle, følsomme stil peger frem mod Mozart. Af Homilius synger koret motetten "Herr, wenn Trübsal da ist«.

Der er med andre ord mulighed for at lære mange store musikpersonligheder at kende, også nogle, der har stået uretfærdigt i skyggen af andre. Og musikere og solister sættes sammen i afvekslende kombinationer. Frem for alt er der dog tale om skøn musik, der taler direkte til hjertet.

Ud over Vestkirkens Kantori, der består af 16 sangere, og barokorkestret Originalerne medvirker sopranen Line Juul Andersen, alten Astrid Lychou, tenoren Anders Austad Grunth og bassen Martin Agerbo. Niels Danielsen dirigerer og Karina Agerbo medvirker på blokfløjte. Der er fri entré.