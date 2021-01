Se billedserie Byrådet har valgt et tæppe med korkgranulat lige som den bane, der blev indviet i Benløse sidste år. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Baner får nyt underlag og korkgranulat

Ringsted - 12. januar 2021 kl. 13:18 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Byrådet besluttede mandag aften at frigive 5,25 millioner kroner til renovering af kunstgræsbanerne ved Ringsted Sport Center. Banerne vil få en ny belægning med korkgranulat, der er det mest miljørigtige materiale.

Desuden vil kunstgræsområdet blive udvidet en anelse, så de opfylder Dansk Boldspil Unions krav til baner til afvikling af kampe i 2. division og opefter.

Det sportslige argument undrede Ringstedlistens Lars Tegl Rasmussen sig over.

- Administrationen gav en helt anden forklaring, da jeg spurgte ind til, hvor mange lokale hold det kan forventes at få betydning for. Det er ikke ret mange hold, da det fremover bliver endnu sværere at avancere i rækkerne på grund af nogle sammenlægninger af lokalunioner hos Dansk Boldspil-Union. Til gengæld har det betydning, når klubben skal have certifiseret trænere. Den forklaring vil jeg godt købe, men det står ikke i mødegrundlaget. Det er underligt og utilfredsstillende, at man får en helt anden forklaring fra administrationen, når man spørger ind til et punkt, sagde Lars Tegl Rasmussen.

Der var anderledes optimisme hos Venstres Johnny Brown Lundberg Dahlgaard.

- Det er dejligt at bruge penge på nogle af de faciliteter, som kan være med til at hjælpe borgerne til at holde sig raske. Jeg bliver så glad, hver gang vi bruger penge på sådan nogle ting her, sagde han.

- Hvis vi gerne vil have mange til dyrke sport og ønsker at vores foreninger kan spille i nogle gode rækker, så er det da glædeligt, at det hele nu kan gå op i en højere enhed, tilføjede Konservatives Andreas Karlsen.

Det nuværende kunstgræs bortskaffes på miljømæssig forsvarlig vis efter ønske fra SF's Britta Nielsen.

Det ventes, at de nyrenoverede kunstgræsbaner kan stå klar om ni måneder.