Banedanmark: Vi er nødt til at foreslå løsninger der har gang på jord

- Vi er klar i spyttet i vores høringssvar. Vi ser ikke nogen ide i omfartsbanerne: Den sydlige mod Skellerød, på grund af de grønne områder. Den nordlige, fordi den kommer tæt på en af vores landsbyer og ud mod skoven og ligger på skråningen fra Bringstrup og ned mod motorvejen. Så har vi den vestlige og østlige udfletning tilbage. Den vestlige har vi borgere skudt ned for meget længe siden, den burde ikke en gang være med på planerne. Så er der kun den østlige tilbage. Og der kan man lave forskellige varianter, sagde formand for Bringstrup-Sigersted Lokalråd Lárus Ágústsson.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her